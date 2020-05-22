Джоан Роулинг раскрыла истинное место рождения «Гарри Поттера»

Автор «Гарри Поттера», английская писательница Джоан Роулинг раскрыла истинное место, где родилась ее знаменитая книга. В последнее время в Twitter стало появляться множество домыслов, какие места вдохновили даму на ее творение. 54-летняя женщина прокомментировала их, в основном, опровергая причастность этих локаций к созданию ее мира волшебников.

Среди своих твитов она указала на истинное место, где были написаны первые строки книги, и даже прикрепила фотографии этого здания.

«Я снимала комнату над спортивным магазином. Первые кирпичи Хогвартса были заложены в квартире на станции Clapham Junction», — сообщила писательница.

Роулинг рассказала, что сама идея книги пришла к ней, когда она ехала в поезде Манчестер — Лондон. Главу про то, как Гарри покупал свою волшебную палочку, она писала в поле под деревом, что весьма символично.

А вот кафе в Эдинбурге под названием The Elephant House, которое многие фанаты считали местом рождения книги, таковым по факту не оказалось. Джоан действительно писала там, но уже в то время, когда первые главы были готовы. Все эти детали писательница раскрыла в Twitter.