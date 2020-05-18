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Черные волосы и компактная грудь: Семенович поделилась снимком из прошлого

В кадр также попала фигуристка Анастасия Гребенкина.

Черные волосы и компактная грудь: Семенович поделилась снимком из прошлого
Анна Семенович. Фото Global look press.

Анна Семенович тесно дружит с фигуристкой Анастасией Гребенкиной. На днях подруги отметили у певицы день ее рождения, хотя фактически звезда родилась еще 1 марта. Однако артистка решила так, а не иначе.

Как оказалось, девушки дружат с самых юных лет, еще со времен их спортивного прошлого. Анастасия завершила свою карьеру в фигурном катании 12 лет назад, а Анна – около 20. Какими они были в юности, Семенович продемонстрировала в личном блоге.

На фото звезда предстала с неожиданно темным цветом волос, накрученных в крутые кудри. Не видно на снимке и фирменной груди Семенович 5 размера. Как-то в программе «Секрет на миллион» она призналась, что у нее гигантомастия, поэтому молочные железы увеличиваются постоянно. Однажды ей даже пришлось лечь под скальпель хирурга и уменьшить их. (На тот момент грудь достигла 9-го размера и стала доставлять неудобство).

Семенович и Гребенкина. Фото
Семенович и Гребенкина. Фото://www.instagram.com/grebenkina_official/

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