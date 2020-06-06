«Очень креативно»: Темникова показала необычный «томатный» макияж

Визажист, эксперт портала Teleprogramma.pro не нашла ошибок в технике и выборе цветов для мейкапа певицы

Елена Темникова, известная певица и экс-солистка группы «Серебро», в самоизоляции развлекает себя и дочку как может. Звезда уже смогла удивить фанатов, представ однажды в несвойственном ей аутфите – платье в стиле беби-долл. Теперь Темникова продемонстрировала талант визажиста.

Певица запечатлела себя для селфи в Instagram в неожиданном макияже с акцентом на глаза. Она выбрала яркие оттенки теней – кирпичный и коралловый. Завершил «томатный» образ топ в красно-бордовой расцветке.

«А я – томат», — сообщила фанатам звезда, и объяснила: «Сегодня развлекала дочку за завтраком. Она ела гречневую кашу, а я рисовала мультяшное лицо. И всем весело».

Оригинальный творческий порыв Темниковой подписчикам пришелся весьма по душе. Они поспешили отметить:

«Фотка бомбезная! Мейк вообще кайфовый», «Взгляд подчеркнули, прям волшебно», «Wow какой крутой мейк», «Красотка», «Мейк на высоте. Пушка. Топ», «Очень необычно и красиво смотрится», «Скоро Лена станет бьюти блогером», «Очень красивый макияж».

Солидарна с подписчиками Темниковой и профессиональный визажист Анастасия Амирханова. Эксперт портала Teleprogramma.pro не нашла ошибок в технике и выборе цветов для мейкапа певицы, и похвалила звезду за оригинальность.

«Очень креативный макияж. Такой мэйк, конечно, подходит только для съемок, вечеринок, фэшн-показов. Креатив по полной программе. Красный цвет к ее серо-голубым глазам — это однозначное «да». Это выигрышно, ярко и усиливает голубизну в глазах. И технически выполнено очень чисто!» — специалист оценила идею Темниковой.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Амирханова – визажист международного уровня. С самого детства она тянулась к творчеству. В профессии с 2014 года. За время работы принимала участие в конкурсе «Красота на Волге», где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре Roma Fashion Week заняла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW а Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.