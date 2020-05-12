«Какая принцесса»: Темникова предстала в женственном платье в стиле бэби-долл

Довольно редко знаменитая певица и экс-солистка группы Serebro Елена Темникова выбирает женственные приталенные образы, предпочитая оверсайз – как правило, джинсы и футболка, либо костюмы мужского кроя. Но на этот раз звезде удалось по-настоящему удивить и восхитить своих поклонников. В Instagram Темникова показала себя в непривычном аутфите.

«А у меня платье! Вам нравится?» — подписала снимки певица.

Темникова красовалась перед камерой в приталенном длинном платье в стиле бэби-долл нежного пастельного желтого цвета с коротким рукавом-колоколом. Образ получился, по наблюдению многих фолловеров, хрупким и воздушным.

«Вау, какая принцесса!», «Вот это самый красивый птенчик», «Платье как у принцессы из «Красавица и Чудовища», «Лена, тебе очень идут платья! Почему так редко надеваешь их?», «Невероятная красота», «Какая же ты красивая», «Такая нежная», «Лена очень нежная», — прокомментировали некоторые.

Отметим, что Лена Темникова все время в самоизоляции посвящает семье. Звезда даже поделилась идеей, чем можно занять ребенка, а заодно и себя, когда уже закончились все игры.