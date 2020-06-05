Наталья Подольская поделилась кадрами первого знакомства сына-именинника с новым членом семьи. 5 июня маленький наследник Владимира Преснякова отмечает мини-юбилей – малышу исполняется 5 лет. Артемий давно мечтал о собаке, а на праздник его мечта осуществилась. Щенок по имени Бася с нетерпением ждала, когда маленький хозяин проснется, чтобы познакомиться с ним лично, а пока мальчик спал, тихонько трепала его воздушные шары.

Подольская поделилась на личной странице в Instagram трогательными кадрами с первой встречи детей. Так, упрятанная в подарочную коробку собака наотрез отказалась ждать, когда ее оттуда достанут, и выскочила сама, тем самым, обнаружив себя раньше времени. Восторгу Артемия не было предела! Практически сразу мальчик взял питомицу на руки и крепко прижал ее к себе: в глазах ребенка читался неподдельный восторг. Позже малыш и вовсе отказался выпускать щенка. Родители были счастливы не меньше, ведь их сын наконец-то получил желаемое.

Не забыл поздравить своего наследника Пресняков публично.

«Спасибо тебе, за то, что ты у нас есть. Хочу, чтоб ты вырос добрым и теплым человеком, настоящим мужчиной. Хочу, чтобы у тебя было светлое, счастливое детство и полная любви жизнь», — пожелал счастья отпрыску отец.