«Мы так хотели девочку!»: Подольская показала нового члена семьи

В доме певицы Натальи Подольской и Владимира Преснякова произошло пополнение. Радостной новостью супруги поспешили рассказать своим поклонникам. Вот уже более полугода супруги мечтали о появлении второго малыша. Наталья никогда не скрывала, что в пару к четырехлетнему Артемию хотела бы заиметь девочку. На правах будущего старшего брата малыш даже придумал сестренке имя, которое озвучил в гостях у программы «Секрет на миллион». «Я бы ее Оля назвал», — смело заявил тогда ребенок.

Похоже, что на одного члена семьи у Подольских-Пресняковых все же прибавилось. Фотографиями малышки Наталья поделилась в личном микроблоге.

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«Это кто у нас тут едет? Наша Бася! Любимая девочка! Счастье до небес! Мы так хотели девочку, да?» — рассуждала вслух певица, пока «ребенка» везли домой.

Позже выяснилось, что артисты решили подарить Артемию подругу – щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Пес станет главной наградой для мальчика в честь его дня рождения, единственному сыну Владимира и Натальи исполнится пять лет. Пока что малыш о новом жильце не знает, но родители уверены: он точно будет в восторге, ведь о собаке Артемий мечтает давно. Ухаживать же за питомцем Наталья и Владимир пока будут сами, сын слишком мал для этой задачи.