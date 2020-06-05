«Идеальная»: Асмус запечатлелась без макияжа и с полотенцем на голове

Популярная актриса, звезда сериала «Интерны» и нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус любит поднимать настроение публике не только в кадре, но и в соцсетях. Сидя в самоизоляции, супруга комика Гарика Харламова не скучает и продолжает творчески реализовываться на радость фанатам. Она, например, снялась в онлайн-комедии «Бееезумие», где сыграла беременную, а также затеяла в своем Instagram танцевальный конкурс и показала свои смешные пляски.

Опубликовав свежее селфи в микроблоге, звезда предстала перед поклонниками в халате и с полотенцем на голове. Девушка отказалась от макияжа и не побоялась показать себя естественной, чем восхитила многочисленных фолловеров в комментариях.

«Как же Вам хорошо не накрашенной», «Хорошенькая», «Самая классная актриса», «Красотка», «Кристина, вы супер», «Идеальная», «Именно ради такого контента я подписывалась на тебя», — усыпали комплиментами фанаты.

При этом Асмус сообщила, что устала: «Хочу на ручки, и чтоб мне кто-нибудь мандарин почистил». Преданные фанаты тут же предложили подхватить свою любимицу на руки.