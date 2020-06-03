«Здесь все идеально»: Асмус похвасталась креативной обновкой на домашнем селфи

Недавно купившая дом Кристина Асмус добавила подписчикам позитива, появившись с трендовым макияжем и в креативной футболке. Напомним, несколько дней назад актриса рассказала писателю Александру Цыпкину, что она и Гарик Харламов обзавелись собственной недвижимостью. Ранее супруги вместе с дочерью Настей жили в съемной квартире. Рассказывая об апартаментах, Асмус пошутила, что ничего примечательного в них нет, не считая расположения (они находятся на Рублевке) и высотности (всего четыре этажа).

На этот раз Асмус решила затронуть с аудиторией позитивную и одновременно серьезную тему. Кристина спросила, какой девиз ее публика бы выбрала как отражение собственной жизни. Сама же знаменитость появилась в кадре в футболке с шутливой надписью. Текст гласил: «Блин, я забыла». Позже артистка рассказала, что предмет гардероба ей подарила добрая знакомая, а она, в свою очередь, поспешила похвастаться им зрителям.

«А какой у вас девиз по жизни?» — спросила она.

Некоторые признались, что не знают, что ответить, зато расхвалили артистку на все лады. «Здесь все идеально – и мейк, и футболка, и улыбка», «Кристина, какая вы красивая», «Тоже такую футболку хотим! Рассказывайте, у какой знакомой взяли», «Как всегда огненная», — внесли свою лепту они.