«Мечтала и просила»: мачеха Никиты Преснякова родила первенца в годовщину своей свадьбы

В беседе с поклонниками 38-летняя Наталья Подольская сообщила о том, что 5 июня они с Владимиром Пресняковым-младшим отмечают оловянную свадьбу — они женаты уже десять лет. Влюбленные оформили отношения спустя пять лет отношений. По словам знаменитости, когда она находилась в интересном положении, а медики определились с примерными сроками родов — 13 июня — ей хотелось только одного: стать мамой в годовщину своей свадьбы. И это желание Натальи исполнилось. Первенец Подольской появился на свет именно 5 июня, и это стало для его родителей настоящим подарком. К слову, долгожданного наследника артистка родила, спустя пять лет после замужества.

«Когда мне сказали, что срок рожать — 13 июня, я очень мечтала и просила, чтобы Тема родился именно 5 июня — подарком для нас в день свадьбы!! Так и случилось… Родила сама», — отметила певица.

К слову, в одном из интервью мама Владимира Преснякова-младшего — Елена говорила о том, что она с теплотой относится ко всем своим невесткам — и к бывшей Кристине Орбакайте, и к нынешней Наталье, которая стала для нее дочерью. Подольская с легкостью вошла в семью Пресняковых. Выпускница «Фабрики звезд» сумела подружиться и с возлюбленной своего пасынка — Никиты. Артистка не смогла пропустить семейную вечеринку по случаю дня рождения Алены Красновой. Еще в марте модель отпраздновала свое 23-летие. Наталья отложила все дела ради того, чтобы лично поздравить именинницу. А вот Кристина Орбакайте на празднике так и не появилась. Певица посетила традиционный вечер модельера Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце.