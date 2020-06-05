«Наш пуп земли и центр вселенной»: сыну Преснякова и Подольской исполнилось 5 лет

Певица сообщила, что каждый день осознает свое счастье, воспитывая наследника.

В звездной семье музыкантов Владимира Преснякова-младшего и Натальи Подольской 5 июня стал вдвойне праздничным днем. В эту дату супруги отмечают 10-летие со дня своей свадьбы и первый юбилей их общего сына Артемия. Мальчику исполняется 5 лет.

Подольская в своем Instagram опубликовала серию снимков именинника и очень трогательно и эмоционально поздравила сынишку с днем его рождения. Она призналась, что воспитывая Артемия, каждый день все эти годы осознает свое счастье.

«Признаюсь — ты наш — пуп земли и центр вселенной! Мы для тебя в лепешку! Будь здоров, сынок! Будь счастлив!» — написала Подольская под фотографиями.

К поздравлениям Артемия присоединились звездные коллеги Игорь Николаев, Юлия Ковальчук, Инна Маликова, Зара, Анита Цой, Полина Диброва, Денис Клявер и многие-многие другие знаменитости.

В день рождения счастливые родители приготовили сынишке неожиданный и очень желанный подарок. Артисты решили преподнести Артемию щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Белый в рыжих пятнах питомец станет хорошим другом мальчику и будет радовать всю семью.