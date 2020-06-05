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Еще стройнее: жена Овечкина спустя неделю после родов показала идеальную фигуру

Модель Анастасия Шубская стала мамой второй раз.

Еще стройнее: жена Овечкина спустя неделю после родов показала идеальную фигуру
Анастасия Шубская с мужем Александром Овечкиным и сыном Сережей. Фото: Instagram.com/nastyashubskaya

В конце мая в семье легендарного хоккеиста, игрока НХЛ Александра Овечкина случилось пополнение – спортсмен и его супруга, модель Анастасия Шубская, стали родителями во второй раз. В одной из частных клиник США на свет появился сынок, которому родители дали имя Илья.

Супруга хоккеиста довольно быстро вернулась в форму. Анастасия Шубская в stories своего микроблога Instagram похвасталась идеальной фигурой спустя неделю после родов – девушка поделилась селфи из гардеробной, где наглядно продемонстрировала – вторые роды не сказались на пропорциях 26-летней модели.

Анастасия Шубская.
Анастасия Шубская. Фото: Instagram.com/nastyashubskaya

Кстати, счастливые мама и папа через день после долгожданного и радостного события уже познакомили старшего полуторагодовалого сынишку Сережу с маленьким братиком. И теперь Овечкины живут в новом ритме, привыкая к новому члену семьи.

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