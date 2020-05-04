Легкие платья, комбинезоны и кофты: Ксения Бородина запечатлела дочерей в новых нарядах

Телеведущая подготовилась к лету. Она не поскупилась на гардероб для наследниц.

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ей приносит доход не только работа на телевидении, но также реклама в соцсетях и свой бизнес. Даже находясь на карантине, телеведущая продолжает работать. У девушки есть армия поклонников, которая с удовольствием следит за жизнью звезды. Для многих Ксения стала иконой стиля. К ней даже обращаются за советами в сфере моды.

С наступлением весны Бородина стала носить косухи, а также пальто. С удовольствием телеведущая носить джинсы и платья. Как известно, у нее подрастают дочери: 10-летняя Маруся и четырехлетняя Теона. Она любит покупать обновки для наследниц. В апреле она хвасталась весенними нарядами для девочек, а теперь Ксения закупилась обновками на весну. К слову, ее дети носят брендовые вещи, например, розовые джемпера от Gucci.

«Теюш, смотри, какое тебе красивое платье! Что там еще? Костюмчики… Обалдеть! Примерь!» — попросила звезда.

На новых кадрах она показала много пакетов с вещами, которые доставили из магазина. Младшая дочь телеведущей облачилась в легкое персиковое платье и стала кружиться. А ее сестра облачилась в комбинезон из денима.

«Какие красоточки. Тоже костюм классный! Ну все, королевишна», — восхитилась Бородина. Потом Тея стала расхаживать по дому в ярком джемпере. «Отжала у сестры модную кофту», — отметила телеведущая.

Поклонники поинтересовались, куда Ксения девает вещи, которые ее дочки не носят. По словам телеведущей, она отдает друзьям и родственникам. Телеведущая не раз отмечала, что ей всегда есть, кому отдать вещи или просто оказать помощь.