«Не помню себя такой натуральной»: Семенович опубликовала свое фото без макияжа и фильтров

Экс-солистка группы «Блестящие», певица Анна Семенович призналась своим подписчикам в Instagram, что забыла, как выглядит без макияжа, со своим оттенком волос и без бьюти-фильтров, которые так популярны в соцсети. Девушка решила это исправить и приложила к публикации свое «честное» селфи.

«Вот такая я без фильтров, совершенно натуральная и честная с вами. Даже цвет волос уже почти свой, родной! Я давно уже не помню себя такой натуральной и своей», — подписала фото Семенович.

Певица призналась, что, оказавшись в 23 года в составе группы «Блестящие», девушка вошла в образ роковой красотки с ярким макияжем, рыжими волосами и на высоких шпильках. Лишь дома она могла побыть собой.

И именно сейчас, во время пандемии, 40-летняя Семенович стала возвращаться к себе настоящей. Она призналась, что даже ловила себя на мысли поменять полностью профессию.

Семенович спросила, в какой из сфер фанаты ее видят, кроме шоу-бизнеса. На что поклонники практически единогласно поспешили предложить деятельность, в которой видят ее счастливой и радостной. «Профессия — жены и мамы!», «Мамой! Ни один диплом и сертификат не принесет той радости, которую дают твои дети и их успехи. Свои победы на фоне их побед меркнут», «Я Вас вижу прекрасной мамой», — отозвались некоторые подписчики.