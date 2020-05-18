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«Еще не было груди»: Семенович обнародовала личное фото из прошлого

На снимке она предстает совсем девочкой.

«Еще не было груди»: Семенович обнародовала личное фото из прошлого
Анна Семенович. Фото Владимира Веленгурина КП.

40-летняя Анна Семенович не раз признавалась, что ее грудь является для нее, по сути, главным источником дохода. Однажды обладательница пятого размера огорошила новостью, что когда-то даже имела девятый размер, однако с ним пришлось расстаться из-за сильных неудобств.

В программе «Секрет на миллион» она рассказала, что страдает гигантомастией, из-за чего молочные железы увеличиваются постоянно. Заметно это стало во время работы звезды в группе «Блестящие», а вот в период ее спортивного прошлого (Анна была серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию) подобное было сложно предугадать.

Еще сложнее было говорить об этом в начале ее спортивной карьеры, которую, как известно, фигуристы начинают совсем в юном возрасте. По этому поводу Семенович пошутила в личном блоге, обнародовав архивный снимок из детства.

Анна Семенович. Фото
Анна Семенович. Фото https://www.instagram.com/ann_semenovich/

«Тогда еще не было груди, даже не верится», — подписала она фотографию.

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