Спешат делать добро: Костюшкин, Олешко, Захарова и другие звезды приняли участие в благотворительном марафоне

Известная телеведущая и экс-мисс «Вселенная» Оксана Федорова в День защиты детей дала старт акции #СоздадимВселеннуюДобра фонда «Спешите делать добро!». Флэшмоб уже поддержали более 30 российских звезд театра, кино и телевидения, а также музыкантов, которым небезразличны чужая беда и трудности. На своих страницах в Instagram Стас Костюшкин, Александр Олешко, Ирина Ортман, Елена Захарова, Карина Мишулина и многие другие знаменитости разместили информацию об акции в помощь семьям, оказавшимся из-за пандемии без поддержки.

«Подопечные @fedorovafond – это дети с ДЦП, у которых есть все шансы на более здоровую, самостоятельную и счастливую жизнь, если они своевременно проходят регулярные лечебные курсы», — написал Стас Костюшкин.

Певец призвал своих подписчиков не проходить мимо и оказать посильную помощь: «Даже самая небольшая помощь имеет большое значение, когда мы делаем это вместе!».

Напомним, что Оксана Федорова 5 лет назад основала благотворительный фонд «Спешите делать добро!», который поддерживает и популяризирует семейные ценности, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказывает адресную помощь детям со сложными заболеваниями.