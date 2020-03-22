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«Такая нежная девочка»: Оксана Федорова показала балетную растяжку 6-летней дочери

Модель опубликовала редкое видео со своим ребенком.

«Такая нежная девочка»: Оксана Федорова показала балетную растяжку 6-летней дочери
Оксана Федорова решила поделиться видео с маленькой дочерью. Фото: Global Look Press

Модель Оксана Федорова показала в Instagram свою 6-летнюю дочь Лизу, севшую на шпагат. На ролике девочка одновременно демонстрирует свою растяжку и гладит по носу домашнего пса, который от прикосновения юной хозяйки весь разомлел.

Такая милая семейная сцена — нечастый гость на страничке «Мисс Россия 2001». Выйдя замуж за офицера ФСБ, Федорова стала мало распространяться о личной жизни и редко публиковать кадры со своей семьей.

Что касается Лизы, то девочка уже несколько лет занимается балетом. Результаты тренировок налицо. Подписчики модели оценили старания ее дочери.

«Удачи малышке! Умничка!», «Такая нежная девочка», «Как трогательно!» — такие комментарии оставили поклонники.

Напомним, что Федорова также завоевала титул «Мисс Вселенная», но потом его у нее отобрали. Женщина дважды была замужем. Кроме Лизы, у нее есть еще 8-летний сын Богдан.

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