«Дети болеют»: супруга футболиста Погребняка рассказала о состоянии наследников

После известия о том, что у ее мужа коронавирус, мать проверила всех своих сыновей.

Как ранее сообщил портал Teleprogramma.pro, у футболиста Павла Погребняка диагностирован коронавирус. Он был выявлен на сборах, к которым спортсмен приступил в Екатеринбурге. После неприятной новости многодетные родители поспешили проверить все семейство на наличие инфекции.

Модель и звезда Instagram Мария Погребняк на своей страничке в соцсети сообщила результаты – у старшего из сыновей была диагностирована пневмония.

«Позавчера первый день появилась температура у детей 37,3-37,5. Я вызвала врача сдать кровь. Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь инфекционная! Дали направление на КТ (результат у старшего — пневмония)» — написала модель.

При этом результаты КТ самого футболиста показали наличие двусторонней пневмонии. Мать отметила, что температуру наблюдает у всех троих детей. Сама она себя чувствует хорошо, и отмечает, что болеет бессимптомно. Модель задается вопросом, где ее семья могла подхватить коронавирус, если все время они были в самоизоляции.