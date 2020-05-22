«Дети болеют»: супруга футболиста Погребняка рассказала о состоянии наследников

Как ранее сообщил портал Teleprogramma.pro, у футболиста Павла Погребняка диагностирован коронавирус. Он был выявлен на сборах, к которым спортсмен приступил в Екатеринбурге. После неприятной новости многодетные родители поспешили проверить все семейство на наличие инфекции.
Модель и звезда Instagram Мария Погребняк на своей страничке в соцсети сообщила результаты – у старшего из сыновей была диагностирована пневмония.
«Позавчера первый день появилась температура у детей 37,3-37,5. Я вызвала врача сдать кровь. Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь инфекционная! Дали направление на КТ (результат у старшего — пневмония)» — написала модель.
При этом результаты КТ самого футболиста показали наличие двусторонней пневмонии. Мать отметила, что температуру наблюдает у всех троих детей. Сама она себя чувствует хорошо, и отмечает, что болеет бессимптомно. Модель задается вопросом, где ее семья могла подхватить коронавирус, если все время они были в самоизоляции.
«Были на даче, но тоже — с паркинга на своей машине в масках — и обратно так же… В общем, мысли путаются пока. Но это вот то, что на данный момент могу рассказать. Дети болеют. Пневмония развивается очень быстро» — написала модель.