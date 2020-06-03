«Поставил в неловкое положение»: победившая в «Солдатках» Разумовская отказалась выходить замуж

В первом сезоне реалити-сериала «Солдатки» об армейских буднях девушек победительницей была признана Дарья Разумовская, косметолог из Москвы. Девушка успешно справилась не только с испытаниями, которые были на проекте, но с самой собой – научилась владеть своими эмоциями, поборола страхи и повзрослела. Финальное построение стало для нее настоящим сюрпризом. Девушке не только вручили памятный знак в виде звезды и один миллион рублей, но и позвали замуж.

Разумовская приняла кольцо от старшины проекта, с которым она мило общалась. Уходя с шоу, девушка взяла паузу подумать. И все-таки не приняла предложение – она считает, что это – не ее человек.

«Этим вопросом он ввел меня в ступор и поставил в неловкое положение. Мы общались с ним только в рамках проекта, как старшина и матрос, а не как мужчина и женщина, мы не изучали друг друга. Конечно же, ответить ему «да» я просто не могла» — объяснила свое положение порталу «Вокруг ТВ» Разумовская.

Девушка, кстати, шла на проект, чтобы отвлечься и заглушить боль от непростого расставания с парнем, который ей изменял. Она призналась, что у нее получилось его забыть. И причем, ей удалось по-новому взглянуть на окружающий мир — ее мировоззрение поменялось.