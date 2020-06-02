Вечер в семейном кругу: Стриженова отметила день рождения крестной дочери с шампанским и арбузами

52-летняя Екатерина Стриженова отметила день рождения крестной дочери в тесном семейном кругу. Младшей наследнице дизайнера Виктории Андреяновой, Лизе, 2 июня исполняется 25 лет. В честь этого события женщины решили собраться в доме у родительницы именинницы в Подмосковье, участницы банкета украсили стол букетом цветов, а для себя разлили шампанское и нарезали арбуз.

Для дружеского выхода Стриженова выбрала черную кофту-балахон, украшенную абстракциями, и длинную черную юбку в пол. Особенно прекрасна была сама именинница — в кадре она появилась в нарядном свободном черном платье с V-образным вырезом и в ярких зеленых сапогах с массивной платформой.

«Два месяца не встречались, но сегодня «сестры сошлись»!!! Соблюдая дистанцию, поздравляем Елизавету !!!» — сопроводила подписью кадры телеведущая.

Позже Стриженова объяснила, почему так редко общается с близкими людьми. Выяснилось, что всему виной периодические выезды на работу. «Иногда я появляюсь в студии, могу принести домой заразу, поэтому сразу изолировалась от всех», — растолковала она.