«Прибавляет возраст»: Стриженова отметилась на съемках в приталенном платье в горох и туфлях-лодочках

Екатерина Стриженова почти всю жизнь блистает на телевидении. Раньше она активно снималась в кино, а теперь ведет шоу «Доброе утро» и передачу «Время покажет». Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит звезда в свои 52 года. Подтянутая фигура и моложавый вид — то, чем может похвастаться супруга Александра Стриженова. Ко всему прочему, она любит женственные и яркие образы, в которых предстает в обычной жизни и на работе.

На днях Екатерина облачилась в костюм и пальто василькового цвета. Даже маску она подобрала в тон наряду, поддержав стиль монохром. А вот для съемок одной из передач телеведущая выбрала летний наряд. Она облачилась в черное приталенное платье с гороховым принтом. Аутфит Стриженова дополнила белыми туфлями-лодочками. Аккуратная укладка и макияж с акцентом на губы завершили ее образ.

Поклонники отметили, что артистке очень идет такой женственный образ. «Модница, Катя!», «Очень элегантно», «Вам очень идет горох! Очень люблю такие Ткани! Красиво», «Очень стильно, Катюша… Горошек на все времена», «Катерина, вы просто бомбически выглядите», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила look телеведущей эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.

«В этом платье Екатерины соединились несколько модных тенденций этого сезона. Первое — конечно же горох. Второе — комбинирование различных принтов. В данном случае это комбинирование тканей с разной величиной гороха. И третье — очень модные банты завязки в области манжетов, рукава подхвачены такими ленточками, очень кокетливыми, которые вносят в достаточно строгий и элегантный образ Екатерины некое кокетство. Платье прекрасно сидит на фигуре, очень чистые линии, такой вывереный крой, все идеально. Скорее всего, это платье для Екатерины сшила ее сестра Виктория Андреянова. Меня, как всегда, смущает черный цвет. Мне кажется, что черный цвет дамам 40+ добавляет не только излишней строгости, но и прибавляет возраст», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию, ранее работала с ведущими на телевидении. Уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.