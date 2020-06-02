«Осуждать меня стало модным занятием»: Вуди Аллен недоволен актерами, обвинявшими его в педофилии

Режиссер раскритиковал своих коллег и заявил, что многие звезды Голливуда не знают правды.

Вуди Аллен остался крайне недоволен актерами, которые поверили в то, что он является педофилом. Режиссер поговорил с журналистами издания The Guardian и не стеснялся в выражениях. Аллен назвал откровенной тупостью и недальновидностью, что многие из актеров решили разорвать с ним сотрудничество после того, как появились неоднозначные обвинения. Поначалу Вуди думал, что люди посмеются над нелепостью слухов, но реальность оказалась куда суровее.

«Актеры ничего не знают о фактах и цепляются за безопасную позицию. Осуждать меня стало модным занятием», — заявил режиссер.

Для примера Аллен обвинил актера Тимоти Шаламе в ложной информации. По словам Вуди, актер также решил осуждать его только потому, что на носу была кинопремия «Оскар» и таким образом появлялось больше шансов на победу.

Напомним, в 2018 году приемная дочь режиссера Дилон Фэрроу обвинила Вуди Аллена в сексуальных домогательства и подробно все рассказала.