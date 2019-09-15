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Новый фильм Вуди Аллена может не выйти в прокат в США

Продюсерская компания расторгла с режиссером контракт.

Новый фильм Вуди Аллена может не выйти в прокат в США
Режиссер Вуди Аллен Фото:globallookpress.com

Новую картину американского режиссера Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» должны на днях презентовать во Франции, в начале октября с ней познакомится российский зритель. При этом в США фильм могут «не пустить» в кинотеатры. Причина – обвинения в домогательствах в адрес режиссера.

Продюсировала ленту компания Amazon, она же должна была заниматься ее прокатом. Но в прошлом году эта организация разорвала с режиссером контракт на четыре фильма, стоимость которого без малого 68 миллионов долларов.

Представители Amazon пошли на это из-за слов приемной дочери Аллена Дилан Фэрроу. Недавно она вновь заявила, что отец в раннем возрасте над ней надругался. Режиссер на протяжении многих лет опровергает ее слова.

Что касается истории с Amazon, то представителям компании придется выплатить пострадавшей стороне компенсацию за нарушение контракта. Сложившуюся ситуацию прокомментировал сам Аллен.

«Мне нравится Amazon, мне нравятся представители этой компании. А этот вопрос лишь в размере компенсации за нарушение ими условий контракта», — цитирует режиссера НТВ.

Напомним, новый фильм создателя картины «Полночь в Париже» расскажет зрителю историю молодого человека из Нью-Йорка, который мечтает показать своей избраннице любимые места в мегаполисе.

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Вуди Алленкинопрокатновый фильмобвинения в домогательствах

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Новый фильм Вуди Аллена может не выйти в прокат в США
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