Пляжный сезон открыт: Виктория Боня блеснула пышной грудью в бикини на Лазурном берегу

Виктория Боня переждала карантин в Ницце. Именно там проводила время ее дочка Анджелина, когда началась пандемия коронавируса. Девочка гостила у своего отца Алекса Смерфита. Бывшая участница шоу «Дом-2» два месяца наслаждалась спокойной жизнью с наследницей, а когда границы открыли, она сразу отправилась в Монако. Так как именно там теперь вновь планирует жить светская львица.

В самоизоляции Боня вернулась к спорту. Она решила набрать массу, чтобы сформировать рельефное тело. Быть просто стройной девушка больше не хочет. Недавно она похвасталась первыми результатами. У нее появилась складка на животе. Телеведущая заверила, что скоро ее тело станет совершенным и никаких складок не будет. С недавних пор звезда вновь стала путешествовать, но пока только по Европе. Своей фигурой 1 июня она похвасталась на Лазурном берегу. Виктория предстала перед поклонниками в мини-бикини.

«Хочется с вами поделиться невероятной красотой. Мы зависли на пляже. Я поняла, что не уйду отсюда пока солнце не сядет», — заявила девушка.

Позагорав она отправилась нырять с подругой. Боня заверила, что окунается в воду быстро, даже если она прохладная. Модель похвасталась пышным бюстом. Также ее фигура приобрела более округлые формы. Девушки расслабились и насладились красотами природы, а потом отправились ужинать. Подруга накормила Викторию домашней едой. К слову, они провели время на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции. Светская львица решила не сидеть на одном месте и погуляла по городу.