«У меня пианино стоит»: Виктория Боня провела онлайн экскурсию по роскошному дому в Каннах

Знаменитость была возмущена, когда прочитала, что ее якобы экс-возлюбленный поселил в домик для прислуги.

Виктория Боня в 2019 году переехала жить в Лондон вместе с дочкой Анджелиной. Девочка сразу стала учиться в престижной частной школе, куда ее пристроила мама. Но в итоге наследница знаменитости осталась недовольна пасмурной погодой и отсутствием друзей, поэтому модель решила в течении года обдумать, куда лучше переехать. А в марте она приехала в Канны, где живет ее бывший возлюбленный Алекс Смерфит. Так как начался карантин, девушка решила переждать его вместе с дочкой во Франции.

На днях в одном из телеграм-каналов, а затем и в СМИ написали, что Боня якобы живет в домике для прислуги и Смерфит не пускает ее в свой роскошный особняк. Бывшая участница «Дома-2» была возмущена, когда увидела неправдивую информацию.

В перерывах между записями бьюти-блога Виктория провела онлайн-экскурсию по дому, где живет с дочкой. Она показала роскошную спальню в пастельных тонах с широкой кроватью, библиотеку, а также несколько гостиных, кабинет и ванную.

«У меня, видите, в прислужном доме пианино стоит», — заявила она. Мебель из дерева, камин, картины и много другой утвари украшали комнаты. После такого некоторые поклонники побоялись представить, как выглядит сам дом Смерфита, если Боня живет не с ним вместе.

Напомним, что теперь телеведущая больше времени проводит с дочкой. Она помогает ей делать уроки, а также следит за тем, чтобы девочка долго не играла в компьютерные игры.