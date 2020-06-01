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«Очень скучаю»: 35-летняя дочь Марины Голуб познакомила подписчиков с темнокожим возлюбленным

Анастасия ранее признавалась в интервью, что искренне мечтает завести семью и детей.

«Очень скучаю»: 35-летняя дочь Марины Голуб познакомила подписчиков с темнокожим возлюбленным
Анастасия Голуб/Фото: https://www.instagram.com/p/B9Fo7DIiUDS/

35-летняя дочь актрисы Марины Голуб, Анастасия, познакомила публику с темнокожим возлюбленным. Неоднократно в интервью женщина признавалась, что очень мечтает создать семью и родить детей, поскольку ей не хватает настоящего семейного очага. Не исключала Анастасия и тот вариант, что может взять ребенка из детского дома.

Недавно телеведущая обрадовала подписчиков: она очень счастлива, ведь обрела человека, которого искренне любит. На личной странице в Instagram Анастасия обнародовала совместный снимок с мужчиной. Так, фолловеров подкупил добрый взгляд избранника Анастасии. Голуб рядом с молодым человеком выглядит счастливой.

Анастасия Голуб с возлюбленным
Анастасия Голуб с возлюбленным. Фото: скриншот https://www.instagram.com/p/CA3SX19ikW0/

«Очень скучаю по своему парню», — написала она.

«Будь счастлива всегда», «Настя, это – любовь», «Красивые какие», «Прекрасные! Поскорее вам встретиться!» — отреагировали подписчики.

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