«Какие волосы!»: жена Николаева похвасталась роскошными локонами дочки

Маленькая Вероника, дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, растет настоящей красавицей. Впрочем, есть в кого – и папа, и мама отличаются благородной внешностью.

Звездные родители гордятся своей наследницей и частенько делятся со своими поклонниками кадрами с девочкой. Обычно волосы малышки заплетены в аккуратные косички или уложены в прическу, поэтому сложно было оценить, насколько они роскошны.

Но на этот раз мама Ники Юлия не выдержала и решила обнародовать кадр с распущенными локонами девочки. Пышные, густые, доходящие до самой талии они действительно производили впечатление.

«Какие волосыыы! Обожаю!» — подписала кадр Юлия.

Ранее мы писали о «домашнем питомце» Вероники. Оказывается, девочка неравнодушна к павлину, обитающему у нее во дворе. Вот только он не из плоти, крови и перьев, а из металла.