«Ника очень любит его»: дочь Николаева показала своего необычного питомца

Многие из нас в детстве одушевляли своих игрушек и общались с ними, как с живыми питомцами или друзьями. Чаще всего это были плющевые мишки, зайчики или любимые куклы. А вот у 4-летней дочки Игоря Николаева Вероники воображаемый друг оказался очень необычным.

Несколько лет назад уральские умельцы создали и подарили композитору металлического павлина, которого он установил во дворе своего дома.

«Павлин выдержал уже много зим и лет, снегов и дождей, не ржавеет, а только хорошеет!» -рассказал Николаев.

Эту скульптуру полюбила вся семья музыканта, но особенно пришлась она по душе его наследнице. «Ника любит его», — говорит малышка и заботливо гладит птицу по голове.

Любопытно, что павлина несколько раз замечали на снимках и видео Николаева его фолловеры и принимали его за живого. Иногда, по словам композитора, его даже спрашивают, как он ухаживает за животным и чем кормит. Народный артист уверяет – о любимой птичке они заботятся на высшем уровне, как о настоящем!