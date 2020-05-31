«Оригинальная сочная начинка»: Высоцкая поделилась рецептом несладкого штруделя с золотистой корочкой

46-летняя Юлия Высоцкая рассказала поклонникам, как приготовить несладкий штрудель с оригинальной сочной начинкой. По словам телеведущей, ей захотелось поэкспериментировать со вкусами. Возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского подметила, что это блюдо вполне может стать альтернативой сладкому десерту. За основу для выпечки актриса посоветовала взять слоенное бездрожжевое тесто. При желании его можно купит в магазине, избежав «возни» с мукой.

«С готовым тестом сэкономим силы на предстоящие подвиги», — отметила Высоцкая.

Для начала Юлия натерла одну морковь и нарезала половинку лука-шалот полукольцами. На уже нагретую конфорку телеведущая поставила сковороду, смазав ее сливочным маслом и добавив немного оливкового, который идеально подходит для жарки. Лук актриса советует поджарить до золотистой корочки, после чего к нему можно добавить морковь. Еще одним важным ингредиентом станет цукини (или кабачок, — Прим. ред.). Его также нужно натереть. К этой смеси добавляется чеснок, порубленный мелкими кусочками. В качестве приправы используется соль.

Овощи томятся на плите несколько минут. За это время можно раскатать уже готовое бездрожжевое тесто. Его выкладывают на противень. Далее тесто посыпается итальянским сыром фонтина, после чего уже сверху выкладывается приготовленная овощная смесь.

«После овощей нужно добавить швейцарского сыра. Таким образом, получается такая слоенная оригинальная и сочная начинка», — пояснила телеведущая.

Тесто нужно аккуратно свернуть рулетом, заправив края во внутрь. После чего, можно смешать стакан молока с желтком и венчиком нанести эту смесь на рулетик для получения золотистой корочки. Далее противень со штруделем нужно поставить в духовку при температуре 190 градусов. Блюдо останется в печи на 25-30 минут.