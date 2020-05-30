«Красивая и позитивная»: Королева позировала в платье с цветочным принтом и венке из одуванчиков

Популярная певица Наташа Королева в последний день весны отмечает свой день рождения. Звезде исполняется 47 лет. В канун своих именин артистка поделилась отличным настроением и позитивом со своими преданными поклонниками в Instagram и заметила, что цифры в паспорте совершенно не имеют значения, если в душе оставаться молодым. А еще жизнерадостным и позитивным к миру и окружающим людям.

«Уметь прощать и быть благодарным! Любовь и благодарность — мой жизненный девиз!» — поделилась секретом своей молодости Королева.

На видео артистка позировала лежа на траве, усыпанной полевыми цветами. Сама певица облачилась в легкое воздушное платье с цветочным принтом, а голову украсила венком из одуванчиков. Любимица миллионов фанатов исполнила свой давний хит про краденые яблочки, который с удовольствием подхватили в комментариях ее поклонники.

«Краденые яблочки слаще и сочнее, краденые мальчики — вы в любви нежнее, оу-оу, краденые девочки словно дикий мед… Краденая молодость, кто ее вернет?!» — подпел кто-то звезде.

Многие отметили, что Наташа Королева не выглядит на свой возраст. Она всегда отличалась веселым нравом и буквально искрится позитивом.

«Вы, Наташа с возрастом только краше!», «Ну хороша…», «Наташа,Вы просто прелесть, сколько позитива, юмора, обаяния!», «Очень душевно и красиво! Вы очень органично смотритесь и в этом образе!», «Какая красивая и позитивная», «Вы прекрасны в любом возрасте», — написали люди.