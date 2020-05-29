«Как будто помолодел»: переболевший коронавирусом супруг Навки заметно преобразился

Дмитрий Песков и его знаменитая жена не так давно выписались из больницы.

12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а следом и его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, больны коронавирусом. Оба были госпитализированы. Спустя почти две недели фигуристку выписали, а вот ее муж остался под наблюдением.

«У него ситуация сложнее», — отмечала звезда. И вот, наконец, поборов недуг, оба родителя вернулись в семейное гнездышко к своей маленькой наследнице, 5-летней Наде.

Все счастливое семейство предстало на видео в Instagram-аккаунте Навки. Песков заметно изменился: у него отросла шевелюра и появилась посеребренная борода. Подписчики сразу же обратили внимание на внешний вид пресс-секретаря главы государства.

«Ваш супруг с Вами преобразился в лучшую сторону! Как будто помолодел», «Кстати ему так идет! Молодит!», «Пескову очень классно с бородой», «Удивительно, но борода вашему мужу очень идет!» — усыпали фолловеры главу семьи комплиментами.

Сама Татьяна Навка отметила, что они только приехали с мужем домой. И что новый образ ее супруга — это лишь вопрос времени.

«Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы», — отметила фигуристка.