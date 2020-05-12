«У мужа ситуация посложнее»: Навка озвучила «неклассический» симптом коронавируса

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка озвучила «неклассический» симптом болезни. Напомним, о том, что фигуристка и ее супруг – пресс-секретарь Дмитрий Песков подхватили инфекцию, стало известно во вторник, 12 мая. Практически сразу после подтверждения диагноза Дмитрий и Татьяна приехали в больницу, чтобы ненароком не заразить близких и друзей. Позже Навка рассказала, что распространение вируса удалось перехватить на ранних симптомах, поэтому сейчас ей самой уже намного лучше.

Отметила Татьяна и тот факт, что у нее проявился специфический симптом, о котором редко говорилось ранее.

«Я совсем не чувствую запахи, но уже иду на поправку. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!» — высказалась она на личной странице в Instagram.

В ближайшее время и Песков, и Навка намерены вернуться к привычной жизни. Татьяна просит близких и друзей не сильно переживать за здоровье семейной четы.

«Мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше. Прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны», — подчеркнула она.