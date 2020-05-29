«Могу стать мастером»: Мария Погребняк покрасила волосы сыновьям

Жена футболиста рассказала порталу Teleprogramma.pro, что ее многодетное семейство в самоизоляции развлекается как может.

Больше недели болеют коронавирусом домочадцы футболиста Павла Погребняка. Сам спортсмен и его мама с двусторонним воспалением легких находятся в больнице. Его супруга Мария осталась на домашнем лечении вместе с тремя сыновьями, у которых болезнь протекает по-разному.

Чтобы хоть как-то скрасить невеселые больничные будни, Мария устроила дома барбершоп для детей. Она подстригла им волосы, сделала стильную укладку, а младшему Алеше покрасила шевелюру в фиолетовый. Мама показала своих модных сыновей в личном Instagram. А порталу Teleprogramma.pro она рассказала, зачем это сделала.

«Маме стало полегче, думаю, что бы сделать, чтобы им поднять настроение. Еще и волосы так быстро отросли с прошлой стрижки. В прошлый раз стриг их муж, а в этот раз я сама, и мне, кстати, понравилось. Если еще посидеть дома, то могу стать мастером», — поделилась многодетная мама.

Мария Погребняк отметила, что сейчас дети чувствуют себя намного лучше. Хоть температура у них не поднималась выше 37,5, встреча с коронавирусом для них стала настоящим испытанием.