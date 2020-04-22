«Спасите!»: футболист Погребняк впервые сам постриг детей

Супруга Павла Погребняка Мария накануне покрасила себе волосы в домашних условиях и решила на этом не останавливаться. Многодетная мать принялась наводить красоту детям – у Погребняков подрастают трое сыновей. Родители вместе решили постричь мальчиков, причем оба взяли в руки машинку для стрижки впервые в жизни. Мария засняла весь процесс на видео и поделилась в своем «Инстаграме», как это было.

«Спааасииитее! Спасите!» — кричит в кадре младший сын Алексей, стрижкой которого занялась мама.

Мария показала, какую стрижку выполнила сыну. Прическами среднего и старшего мальчиков занялся отец.

«Папа, а тебе не кажется, что у него неровная челочка?» — спрашивает за кадром супруга. На что футболист отвечает: «Сейчас все сделаем».

Погребняк долго пытался выровнять кривой срез челки, но у него так ничего и не получилось. Результаты всех трех стрижек Мария показала в финале видео и попросила оценить, в ком задатки парикмахера преобладают — в ней или в ее супруге.