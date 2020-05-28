«Нежно и изысканно»: Рудковская представила новую идею для сервировки утреннего стола

На этот раз завтрак светская львица оформила в минималистично, но не менее роскошно.

Яркие, шикарные, с антикварным серебром или современным люксом, лаконичные или роскошные – Яна Рудковская не перестает удивлять многих поклонников видами сервировки своих завтраков. Светская львица и продюсер уже очень давно ведет постоянную рубрику в микроблоге в Instagram и без устали креативит, каждый раз находя что-то новое в украшении утреннего стола.

Вот им сейчас звезда глянца продемонстрировала великолепный стол, который украсил шикарный букет кустовых роз и ананас. Цвет свежей зелени, перекликающийся с яркостью спелых ягод и овощным салатом, оттенило обилие белого цвета – в итоге получилось довольно минималистично и вместе с тем шикарно.

«Как всегда очень красиво», «Смотреть приятно, да и какое-то разнообразие», «Нежно и изысканно», «Ах, эти белые розыыыы», — поспешили отметить некоторые.

Отметим, что Рудковская также с удовольствием делится видеоконтентом. Например, звезда Instagram и TikTok поделилась роликом, на котором вместе с супругом Евгением Плющенко и младшим сыном Сашей зажгла под ритмичную мелодию.