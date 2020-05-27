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«Начал дарить одежду всем»: рэпер Гуф рассказал, как кризис отразился на его бизнесе

Музыкант владеет брендом модной одежды Lugang.

«Начал дарить одежду всем»: рэпер Гуф рассказал, как кризис отразился на его бизнесе
Гуф. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Пандемия коронавируса, обесточившая множество отраслей экономики по всему миру, привела к неопределенности и отечественный бизнес. Многие компании испытывают по-настоящему серьезные трудности и оказываются в шаге от банкротства. Звезды шоу-бизнеса – не исключение. На днях стало известно, например, что телеведущая и певица Ольга Орлова лишилась из-за коронавируса дохода от школы вокала, в которой числилась совладелицей, – компания перестала быть рентабельной.

Музыкант Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, является владельцем бренда модной одежды Lugang. Он считает, что ему еще повезло – накануне пандемии он собирался открыть свои отделы одежды в торговых центрах, но не успел.

«Как только я понял, что ситуация не очень хорошая, и что нас закрыли, я открыл свою комнату в доме, где у меня находится огромное количество товара Lugang и начал дарить эту одежду всем», — рассказал порталу Teleprogramma.pro музыкант.

Сегодня бизнес Гуфа держится на плаву благодаря тому, что осваивать онлайн-рынок компания начала еще несколько лет назад. Продукт упал в спросе незначительно, по сравнению с общими показателями отрасли в 80-90%.

«У нас же сокращение продаж составило менее четверти от оборота 2019 года», — отметил артист.

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