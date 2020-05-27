«Сладкие»: Полина Диброва нежно поздравила младшего сына с пятилетием

В браке у популярного телеведущего Дмитрия Диброва с красавицей моделью Полиной подрастают трое сыновей. И самому маленькому из них, Илюше, 27 мая исполнилось 5 лет. Мама с самого утра поспешила поздравить своего кроху с днем рождения и поделилась трогательными снимками мальчика с его старшими братиками.

«Мой сыночек! Сегодня тебе пять! Спасибо что выбрал нас! Улыбайся всегда, наш Илюша!» — подписала снимки модель.

Милые кадры мальчишек подписчики Дибровой приняли с восторгом. «Сладкие мальчишки! Такое счастье!», «С маленьким, но таким важным юбилеем», — написали фолловеры. В комментариях отметился и Эммануил Виторган. Он присоединился к поздравлениям и пожелал всем здоровья.

Напомним, для 60-летнего телеведущего Дмитрия Диброва брак с 30-летней моделью Полиной Наградовой стал четвертым по счету и самым продолжительным из всех. Всего же у тележурналиста пятеро детей.