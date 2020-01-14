Полина Диброва побаловала 60-летнего мужа варениками по рецепту бабушки

31-летняя Полина Диброва на личной страничке в Instagram поделилась отчетными снимками, которые были сделаны на их с Дмитрием семейном празднике. По заведенной традиции супруга шоумена накрыла праздничный стол в большой гостиной, побаловав мужа варениками по-ростовски. Об этом возлюбленная телеведущего рассказала в своем микроблоге.

60-летний Дибров по достоинству оценил кулинарные изыски молодой жены. Не секрет для многих, что Дмитрий старше своей избранницы на двадцать девять лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала супругам обзавестись общими наследниками. В феврале старшему сыну Александру исполнится десять лет, среднему Федору — шесть лет, а младшему Илье всего четыре года. Девушка не скрывает: рядом с любимым мужчиной она обрела настоящее женское счастье.

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Говоря о своих кулинарных талантах, избранница Диброва подметила, что получила рецепт вареников по-ростовски от своей бабушки, которая научила готовить это блюдо и ее маму.

«Старый Новый год — один из моих любимых праздников. Сначала бабушка, потом мама, теперь я — традиционно, по-ростовски (готовлю) вареники с сюрпризами! В Ростове, кстати, продаются уже готовые. Но мы всегда делали домашние. Сегодня попалось все: нитка, пуговица, рис, изюм, огурец и перец… Год обещает быть жарким», — добавила Полина.

Полина и ранее отмечала, что ей нравится готовить для всей семьи. Мальчики многодетной мамы с удовольствием дегустируют все блюда, рецепты которых в семье Дибровой переходят из поколения в поколение.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Старый Новый год в компании жены Юлии Проскуряковой, тещи Людмилы Ивановны и тестя Павла Сергеевича отпраздновал 59-летний Игорь Николаев. Для мужа певица приготовила его любимые салаты — селедку под шубой и «Елочную гирлянду».