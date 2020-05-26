В гостях у папы: Павел Прилучный нарядил дочку в косуху и белые брюки

Многие до сих пор не смирились с тем фактом, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Влюбленные познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа» и спустя год поженились. Ходили слухи, что актер довольно вспыльчив. Не раз намекала на его непростой характер и сама Агата. А когда после объявления о расставании артист выгнал из дома жену с детьми, то стало ясно, что мириться они не собираются.

Теперь Муцениеце живет в своей квартире с мамой и наследниками, а Павел остался в просторном доме, который они купили несколько лет назад. Семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия преимущественно живут с мамой, но иногда гостят у отца. Так, минувший уикенд они провели с Прилучным. Актер баловал их вкусностями собственного приготовления и совершал совместные прогулки. Как настоящий папа, он устроил необычные догонялки, оседлав мотоцикл.

На новых фото актер позирует в светлых брюках, водолазке и пиджаке. Кепка-хулиганка дополнила его образ. А вот дочку он нарядил в белые брюки и косуху. Она выглядела, как рокерша. Тимофей предпочел надеть неоновую толстовку с жилеткой. Комментарии в соцсети Прилучный отключил, чтобы не читать критику. Он также покатал своего сына на мотоцикле. Кажется, что мальчик растет очень похожим на своего папу. В это время Муцениеце наблюдала красочный закат из окна своей квартиры. Пока съемки в проектах завершились, поэтому она ждет окончания карантина, чтобы приступить к новой работе.