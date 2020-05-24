Муцениеце назвала свою пиццу «лучшей» и дала фоторецепт

Тесто она обмазывает соусом из майонеза.

Агата Муцениеце поделилась со своими подписчиками рецептом домашней пиццы. Делать ее довольно просто.

Итак, нужно взять готовое тесто, раскатать его тонко по противню, смазать оливковым маслом. Затем приготовить соус, смешав майонез и кетчуп. Нанести его тонким слоем сверху.

Потом порезать тонкими полукольцами лук-репку. Взять свежий помидор, измельчить, разложить тоже по слою теста. Колбасу нарубить на мелкие кусочки, разбросать по томатам и луку.

Сыр натереть на терке и тоже рассыпать по слою теста с ингредиентами. Заранее разогреть духовку при 180 градусах, отправить туда противень. Запекать 30-45 минут.