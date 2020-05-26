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«Что я только что посмотрел?»: Петров переоделся в сексуальную блондинку с эффектным декольте

Один из самых востребованных актеров отечественной киноиндустрии кардинально сменил имидж.

«Что я только что посмотрел?»: Петров переоделся в сексуальную блондинку с эффектным декольте
Александр Петров в компании Ивана Урганта и Аглаи Тарасовой/Фото: https://www.instagram.com/p/B7_mgkrpGFF/

Александр Петров на время сменил амплуа и переоделся в сексуальную блондинку с эффектным декольте. В биографии 31-летнего актера много различных ролей, однако амплуа женщины стало для него первым. Нечто похожее раньше уже практиковали Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов и другие знаменитые личности, но в этом случае Петров превзошел всех.

Так, в кадре Александр умудрился побывать и в роли эффектной блондинки с глубоким декольте, и в роли сексапильной брюнетки, и даже рыженькой. В первом же случае Петров появился в мини-юбке, соблюдая классический образ Барби, что стало отдельным ударом для зрителей. К такому поклонники артиста, который в кадре играет настоящих мужчин, были явно не готовы.

Александр Петров
Александр Петров/Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=sA0_hNCp7R8&feature=emb_title&has_verified=1

«Петров, это ниже дна», «Что я только что посмотрел?», «Мама Мия! Как теперь забыть это?», «Со Стасей местами в семейной жизни поменяетесь?» — спрашивают они.

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