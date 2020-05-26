«Что я только что посмотрел?»: Петров переоделся в сексуальную блондинку с эффектным декольте

Александр Петров на время сменил амплуа и переоделся в сексуальную блондинку с эффектным декольте. В биографии 31-летнего актера много различных ролей, однако амплуа женщины стало для него первым. Нечто похожее раньше уже практиковали Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов и другие знаменитые личности, но в этом случае Петров превзошел всех.

Так, в кадре Александр умудрился побывать и в роли эффектной блондинки с глубоким декольте, и в роли сексапильной брюнетки, и даже рыженькой. В первом же случае Петров появился в мини-юбке, соблюдая классический образ Барби, что стало отдельным ударом для зрителей. К такому поклонники артиста, который в кадре играет настоящих мужчин, были явно не готовы.

«Петров, это ниже дна», «Что я только что посмотрел?», «Мама Мия! Как теперь забыть это?», «Со Стасей местами в семейной жизни поменяетесь?» — спрашивают они.