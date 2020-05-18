«Поклонницы могут выдохнуть»: таролог Кинжинов увидел скорое расставание Петрова с Милославской

Финалист 18 «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов увидел скорое расставание Александра Петрова со Стасей Милославской. В недавнем интервью с радиоведущей Юлией Морозовой актер «Полицейского с Рублевки» и «Льда» подмечал, что публичность достаточно сильно мешает ему и Стасе в выстраивании отношений. Сам Петров изо всех сил старается оградить личную жизнь от посторонних глаз, поскольку уверен – чувства популярного человека никоим образом не должны пересекаться с работой.

Четыре года до встречи с Милославской Петров встречался с Ириной Старшенбаум. Отношения (неожиданно для публики) закончились в один момент: достаточно быстро место второй половинки заняла Стася. Однажды Александр позволил себе трогательно публично признаться Стасе в любви во время премьеры фильма «Лед-2» — тогда Петров заявил, что испытывает к девушке искренние чувства.

Порталу Teleprogramma.pro таролог Кинжинов по секрету рассказал – отношения Петрова и Милославской не продлятся долго. По мнению экстрасенса, Стася исчезнет из жизни Александра столь же быстро, как и Ирина, а значит, у фанаток есть шанс.

«Поклонницы актера могут выдохнуть — отношения Петрова и Милославской продлятся недолго. Это спонтанный союз, недолгий. Чувства между молодыми людьми потухнут так же быстро, как и разгорелись», — заявил он.