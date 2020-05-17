«Вырос мальчик»: 80-летний Виторган показал фото с сыном и покойной Аллой Балтер

На личной страничке микроблога в Instagram-карусели 80-летний Эммануил Виторган опубликовал снимки из личного архива. На первом фото актер театра и кино позировал с уже взрослым сыном. А на втором — он был запечатлен с ныне покойной супругой Аллой Балтер и Максимом в детстве. Еще в сентябре наследник народного артиста России отпраздновал свое 47-летие. Мужчина не только пошел по стопам именитого отца — став актером, он обзавелся тремя детьми. Младшего сына ему подарила Ксения Собчак.

больше по теме Виторган познакомился с 28-летней Нинидзе на дне рождения Аглаи Тарасовой Обоюдная симпатия артистов со временем переросла в более глубокое чувство.

В беседе с поклонниками Эммануил Гедеонович дал понять, что не успел заметь, как Максим из ребенка превратился во взрослого состоявшегося человека. По словам актера, когда их с Аллой сын был еще крохой, ему не удавалось уделять мальчику максимум своего внимания. Виторган-старший много работал, за год он мог сняться в нескольких проектах. Находясь в командировках и киноэкспедициях, артист не мог видеть, как растет и мужает его наследник. Делясь воспоминаниями о покойной супруге, актер уточнил, что воспитанием отпрыска занималась его вторая половинка. Алла Балтер ушла из жизни в 2000-м. Актер подметил, что Максим внутренне очень похож на свою маму.

«Мой единственный сын! Вырос мальчик… Могу сказать,что мне не стыдно за него, более того, я им горжусь! Максим многого добился в жизни, при чем сам! Спасибо, что ты есть! Желание одно — чаще тебя видеть!! Никто из нас не знает, сколько времени осталось», — отметил Виторган.

Актер уточнил, что всю свою нерастраченную любовь он отдает дочерям. Вместе с нынешней избранницей Ириной Млодик артист воспитывает двоих детей: двухлетнюю Этель и маленькую Клару.