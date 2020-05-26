Живого места нет: Киркоров предстал перед подписчиками в татуировках по пояс

В период самоизоляции, который длится в стране с конца марта, многие звезды придумывают самые разные творческие форматы, которые позволяют им и их поклонникам не скучать в четырех стенах. Вот и король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров принял участие в съемках скетч-сериала «#Вмаскешоу».

По замыслу авторов, в отсутствие заработков артисты вынуждены соглашаться на любые съемки. Сначала Киркоров рекламировал средства контрацепции, а теперь пиарит «элитный тату-салон и пирсинг». Певец поделился новой серией шоу, в которой снялся по пояс в татуировках.

— Почему они к Тимати с этим не обратились? — недоуменно вопрошает артист. — Да потому что Тимати и так весь истатуированный, а ты такого никогда не делал, — отвечает голос за кадром.

Киркоров возмущается, но делать нечего: он снимается в рекламе, но со своими словами. Некоторые поклонники пришли в недоумение от увиденного. Они считают, что такая роль Киркорову не подходит.

«Ну не подходит эта словесная пошлятина Киркорову. Зачем это все?!», «Какой ужас», — написали некоторые.

Но положительных откликов в комментариях все-таки большинство. Поэтому развлечь зрителей у создателей шоу и Киркорова получилось.