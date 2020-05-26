Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков сменил имидж и стал похож на хипстера

Не секрет, что длительная пандемия и режим самоизоляции повлияли на многих артистов. Кто-то, как Глюкоза, занялся самопознанием. А кто-то просто изменил свой имидж и увлекся новым хобби. Именно так поступил 49-летний артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

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Юморист отрастил окладистую бороду, примерил бейсболку и брюки карго и засветился возле торгового центра Как оказалось, здесь он появляется вовсе не ради покупок. Артист на свободных в этот период парковочных местах освоил лонгборд. И, стоит отметить, весьма мастерски.

Свой навык Рожков продемонстрировал в личном блоге, немало удивив народ не только великолепной ездой, но и необычным внешним видом.