Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков сменил имидж и стал похож на хипстера

Не секрет, что длительная пандемия и режим самоизоляции повлияли на многих артистов. Кто-то, как Глюкоза, занялся самопознанием. А кто-то просто изменил свой имидж и увлекся новым хобби. Именно так поступил 49-летний артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков.
Юморист отрастил окладистую бороду, примерил бейсболку и брюки карго и засветился возле торгового центра Как оказалось, здесь он появляется вовсе не ради покупок. Артист на свободных в этот период парковочных местах освоил лонгборд. И, стоит отметить, весьма мастерски.
Свой навык Рожков продемонстрировал в личном блоге, немало удивив народ не только великолепной ездой, но и необычным внешним видом.
«Ого, какой хипстер», «Высший пилотаж на видео, это факт», «Вай, какой красавчик, а…», «Вот оно как? Молодчина. Так держать», — прокомментировали увиденное фолловеры.