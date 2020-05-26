«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков сменил имидж и стал похож на хипстера

В самоизоляции артист увлекся новым хобби.

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков сменил имидж и стал похож на хипстера
Андрей Рожков. Фото https://www.instagram.com/rozhkovandrey_official/

Не секрет, что длительная пандемия и режим самоизоляции повлияли на многих артистов. Кто-то, как Глюкоза, занялся самопознанием. А кто-то просто изменил свой имидж и увлекся новым хобби. Именно так поступил 49-летний артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

Юморист отрастил окладистую бороду, примерил бейсболку и брюки карго и засветился возле торгового центра Как оказалось, здесь он появляется вовсе не ради покупок. Артист на свободных в этот период парковочных местах освоил лонгборд. И, стоит отметить, весьма мастерски.

Свой навык Рожков продемонстрировал в личном блоге, немало удивив народ не только великолепной ездой, но и необычным внешним видом.

«Ого, какой хипстер», «Высший пилотаж на видео, это факт», «Вай, какой красавчик, а…», «Вот оно как? Молодчина. Так держать», — прокомментировали увиденное фолловеры.

Тэги

"Уральские пельмени"Андрей Рожковновый имидж
Loading...