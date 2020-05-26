«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Глюкоза, примерив кожаные брюки цвета «мокрый велосипед», запечатлелась в «позе счастья»

Певица давно занимается йогой и медитацией.

Глюкоза, примерив кожаные брюки цвета «мокрый велосипед», запечатлелась в «позе счастья»
Глюкоза. Фото Global look press.

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) давно занимается йогой. И даже во время отпуска не бросает практику.

Многие помнят, к примеру, ее снимки с Ксенией Собчак, когда они вместе отдыхали на Мальдивах. Девушки тогда выбрали похожие трико, подчеркивающие их стройные фигуры. В помощники они пригласили местного тренера.

Не оставляет йоги Ионова и в самоизоляции. И даже когда выходит подышать на террасу свежим воздухом, усаживается в медитативную «позу счастья» (сукхасану), скрестив ноги по-турецки и сложив определенным образом руки и пальцы. Примерив кожаные брюки актуального оттенка «мокрый велосипед» и полосатый джемпер крупной вязки, она запечатлелась в таком виде на камеру.

«Мы – это наши мысли. Сохраняйте свое сознание чистым, заряжайте себя на любовь. И каким бы ни был ваш путь – принимайте его», — подписала она снимок, обнародовав его в личном блоге.

Тэги

ГлюкозаГлюкоза личная жизньНаталья Ионова-Чистякова
Loading...