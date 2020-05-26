Глюкоза, примерив кожаные брюки цвета «мокрый велосипед», запечатлелась в «позе счастья»

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) давно занимается йогой. И даже во время отпуска не бросает практику.

Многие помнят, к примеру, ее снимки с Ксенией Собчак, когда они вместе отдыхали на Мальдивах. Девушки тогда выбрали похожие трико, подчеркивающие их стройные фигуры. В помощники они пригласили местного тренера.

Не оставляет йоги Ионова и в самоизоляции. И даже когда выходит подышать на террасу свежим воздухом, усаживается в медитативную «позу счастья» (сукхасану), скрестив ноги по-турецки и сложив определенным образом руки и пальцы. Примерив кожаные брюки актуального оттенка «мокрый велосипед» и полосатый джемпер крупной вязки, она запечатлелась в таком виде на камеру.