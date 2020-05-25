Племянник Людмилы Зыкиной прогнал палкой своих дочерей из имения артистки

Народная артистка СССР Людмила Зыкина собирала коллекцию ювелирных украшений. Также у нее были дома и квартиры. 11 лет назад она скончалась. Так как детей у певицы не было, наследство получили ее племянники. Один из них, Александр Карпухин, стал обладателем ее загородного имения на берегу Волги. А недавно в студии передачи «Прямой эфир» объявились новые родственники Зыкиной, которые тоже хотят получить свою часть наследства.

Людмила Сухотина заявила, что у нее были отношения с Карпухиным и 45 лет назад после того, как он ее изнасиловал, пригрозив ножом, у нее родились дочери-двойняшки Лариса и Светлана. Девушки выросли без отца, который решил не участвовать в их жизни. Спустя много лет они потребовали справедливости. ДНК-тест и детектор лжи подтвердили, что Сухотина родила девочек от племянника Зыкиной. Они наведались к нему, чтобы поговорить, но Александр стал прогонять их палкой, увидев камеры.

«Она мне распашонки шила, а вот те, кто завладели ее драгоценностями, это не родственники. Это пришлые люди, совершенно. У нее никого нет, ни детей, ни внуков», — рассказывал ранее Карпухин. А вот тот факт, что у него есть дочери, он отрицать не стал. Но встретить радушно родственников он не захотел. «Уберите камеры все отсюда! Уберите, я сказал. Ну что вы, в конце концов! Так не делается! Вон отсюда! Так не делается, Люд! Пошла вон отсюда», — стал кричать он.

Журналистам мужчина норовил разбить камеру, а затем погнался за ними с палкой.

«Дочери захотели увидеться! Саш, ну хоть посмотри на них», — умоляла женщина.

В студии дочери Сухотиной отметили, что теперь окончательно поняли, что не нужны отцу и они готовы идти в суд. Однако Карпухин заверил, что им «ничего не обломится». Он также объяснил слухи, что продает дом за 9 миллионов рублей.

«Да я-то ее (дачу. — Прим. ред.) продаю с 2011 года, как Людмила Георгиевна умерла. Боже мой, я уже 10 лет ее продаю. Прежде, чем эти вещи делать, нужно было сходить к юристу, обсудить эти вопросы — имеем ли мы какой-то шанс получить наследство. Я знаю эти юридические нюансы, потому что мне все это, дарственная. После моей смерти, если я кому-то завещание не сделаю, все это уйдет в пользу государства. Людмила Георгиевна, царство ей небесное, была не дура. Она знала дело. Потому что все, как говорится, на чужой каравай рот не разевай, хотят что-то оторвать от этого. А я никогда не рвал, я только своим трудом работал, за что она меня и уважала», — высказался позже по телефону племянник Зыкиной.

К слову, ранее он показал имение журналистам. Там все сделано из дерева. Кстати, дом Карпухин продает с семейными реликвиями и вещами артистки.