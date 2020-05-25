«Бесподобно выглядите»: Боня вслед за Шейк блеснула фигурой в микрошортах и топе-бра

Виктория Боня недавно вернулась в Монако. Она провела несколько месяцев в Ницце с дочкой Анджелиной. Девушка гостила у отца своей наследницы Алекса Смерфита. Светская львица общалась онлайн с поклонниками, делилась бьюти-секретами и занималась спортом. Несмотря на слухи, она показала роскошный дом, в котором поселилась. Девушка заверила, что это вовсе не спальня прислуги, а полноценный гостевой дом.

Теперь Боня вернулась в страну, где жила до осени прошлого года. Телеведущая рада видеть любимые пейзажи. Она сразу отправилась гулять с подругами, когда устоялась хорошая погода.

На побережье, где находится причал с яхтами, модель попозировала в черных микрошортах, топе-бра и белой джинсовой рубашке. Виктория блеснула пышной грудью, тонкой талией и загорелой кожей. Недавно она хвасталась складками на животе, а теперь от них нет и следа. Отметим, что на днях также предстала в микрошортах Ирина Шейк. Она тоже прогуливалась в них по городу, накинув джинсовую рубашку на плечи.

«Ребята, у нас такая красота! Лето уже наступило. Хочется делиться атмосферой! Купила мороженое, а еще нас мужчина угостил свежим хлебом! Отломил половину багета и отдал от всего сердца. Короче, люди здесь добрые!» — заявила звезда.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие также одарили комплиментами фигуру 40-летней светской львицы. «Бесподобно выглядите», «Фигура бомба», «Вы красотка, сейчас у вас шикарная фигурка, вы поправились немного», «Вика, ты не беременна?», «Идеальное фото с идеальной девушкой», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Боня в последнее время усиленно работает над фигурой. Она стремится сделать тело более рельефным, поэтому занимается спортом и не ограничивает себя в еде.