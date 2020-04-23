Боня вернулась к Алексу Смерфиту на время самоизоляции

Виктория Боня вернулась к бывшему возлюбленному Алексу Смерфиту на время самоизоляции. Напомним, 40-летняя телеведущая встречалась с бизнесменом в течение семи лет, но позже пара рассталась. Несмотря на разрыв, Боне удалось сохранить с Алексом хорошие отношения: россиянка регулярно отправляет дочь Анджелину к отцу, а на день рождения девочка и вовсе поздравила папу трогательным рисунком.

После того, как мир охватил коронавирус, Боня улетела во Францию. Тогда она рассказывала журналистам, что многие местные жители выходят в магазин при полном обмундировании: в перчатках и масках. В Европе люди относятся к собственной защите достаточно серьезно, поэтому за свое здоровье и здоровье дочери Вика полностью спокойна. Недавно же стало известно, что Боня коротает свое время во Франции не одна, а в компании бывшего мужчины. Сейчас телеведущая уверена: на карантине и она, и Алекс смогут уделять воспитанию Анджелины больше времени. Помимо уроков девочка активно занимается с мамой спортом.

больше по теме Виктория Боня в кроп-топе и лосинах устроила танцы с подросшей дочкой на кухне Телеведущая переживает карантин во Франции вместе с наследницей.

Ранее Боня уверяла: они с Алексом вряд ли вновь станут парой. После расставания и Смерфит, и Боня поняли, что они слишком разные, однако это не мешает им по-дружески общаться и обмениваться новостями о наследнице, отмечает «Комсомольская правда».