Вкусный дизайн: новую модель кроссовок от Канье Уэста сравнили с хинкали

В Сети появились первые фото новой модели кроссовок бренда Yeezy, дизайном которого занимается популярных западный рэпер Канье Уэст. Светлая обувь с трикотажным верхом украшена с боков полимерными частями, которые могут напоминать белые клыки.

Но это если приглядываться к деталям, а в целом новая обувь вызвала у пользователей Сети немного другие ассоциации. Многие блогеры сравнили эти кроссовки с хинкали и варениками. Один из них назвал дизайн «вкусным».

What a delicious design of the Yeezy 451👌🏻 https://t.co/CwRH8Mknfl pic.twitter.com/ylhPetIIKs

— Mikhail Shalagin (@ShalaginMikhail) May 6, 2020