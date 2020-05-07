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Вкусный дизайн: новую модель кроссовок от Канье Уэста сравнили с хинкали

Популярный рэпер продвигает свой бренд одежды Yeezy.

Вкусный дизайн: новую модель кроссовок от Канье Уэста сравнили с хинкали
Канье Уэст и рэп читает, и дизайном занимается. Фото: globallookpress.com

В Сети появились первые фото новой модели кроссовок бренда Yeezy, дизайном которого занимается популярных западный рэпер Канье Уэст. Светлая обувь с трикотажным верхом украшена с боков полимерными частями, которые могут напоминать белые клыки.

Но это если приглядываться к деталям, а в целом новая обувь вызвала у пользователей Сети немного другие ассоциации. Многие блогеры сравнили эти кроссовки с хинкали и варениками. Один из них назвал дизайн «вкусным».

Другим модель напомнила надетые на ноги целлофановые пакеты.

Напомним, что эту модель Канье представил на Парижской неделе моды, лично показавшись на публике в новых кроссовках. Но когда обувь от именитого музыканта поступит в продажу, еще неизвестно. Коронавирус нарушил планы всех дизайнеров и модных домов.

А вы бы стали носить такую обувь? Что она вам напоминает?

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