Вкусный дизайн: новую модель кроссовок от Канье Уэста сравнили с хинкали

В Сети появились первые фото новой модели кроссовок бренда Yeezy, дизайном которого занимается популярных западный рэпер Канье Уэст. Светлая обувь с трикотажным верхом украшена с боков полимерными частями, которые могут напоминать белые клыки.
Но это если приглядываться к деталям, а в целом новая обувь вызвала у пользователей Сети немного другие ассоциации. Многие блогеры сравнили эти кроссовки с хинкали и варениками. Один из них назвал дизайн «вкусным».
What a delicious design of the Yeezy 451👌🏻 https://t.co/CwRH8Mknfl pic.twitter.com/ylhPetIIKs
— Mikhail Shalagin (@ShalaginMikhail) May 6, 2020
Другим модель напомнила надетые на ноги целлофановые пакеты.
You ain’t up on theeeeeze!!!! #yeezy451 pic.twitter.com/d3RDbKs7Ai
— JuanSequitur (@juan_sequitur) May 7, 2020
Напомним, что эту модель Канье представил на Парижской неделе моды, лично показавшись на публике в новых кроссовках. Но когда обувь от именитого музыканта поступит в продажу, еще неизвестно. Коронавирус нарушил планы всех дизайнеров и модных домов.
А вы бы стали носить такую обувь? Что она вам напоминает?