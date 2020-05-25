Годы безжалостны: Лукас из «Клона» опубликовал «честное» фото

Бразильский актер Мурилу Бенисиу, хорошо известный по роли Лукаса в сериале «Клон», долгое время не появлялся на российских экранах. Поэтому те изменения, что произошли с ним практически за 20 лет, произвели на публику сильное впечатление.

Сейчас звезде 47 лет, для современных мужчин и уж тем более артистов возраст фактического расцвета. Однако в сериале «Любовь матери», который идет сейчас на бразильском ТВ и международных интернет-площадках, он выглядит совсем иначе. Актер появляется на экране располневшим и с сединой в бороде.

«Лукас, мы тебя не узнаем», «Что случилось, Мурилу? У тебя все в порядке?» «Оу, не мешало бы заняться спортом», — прокомментировали внешний вид Бенесиу пользователи Сети.

Отметим, что поводов для того, что опустить руки и перестать следить за собой, у мужчины фактически нет, он уже год счастлив в отношениях со сценаристом Мануэлой Диас. Ранее, как известно, он состоял в разное время в отношениях с двумя актрисами из сериала «Клон». Был женат на Джованне Антонелли, сыгравшей Жади, а спустя 10 лет жил в гражданском браке с Деборой Фалабеллой, которая сыграла его дочь Мэл.

У Мурилу двое сыновей. Старший Антонио (родился в 1997 году) — от бразильской актрисы Алессандры Негрини, известной по сериалу «Жестокий ангел». И младший Пьетро (родился в 2005-м) — от Джованны Антонелли.

Напомним, ранее мы писали о герое другого сериала — Селиме Байрактаре, который известен отечественной публике по роли евнуха в многосерийном турецком фильме «Великолепный век». Над ним годы оказались не властны, актер похорошел и стал выглядеть более мужественно.